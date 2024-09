Officiel : un an après son départ du Standard, il signe son premier contrat pro à Anderlecht

Noa Ojea Cobiella a signé son premier contrat professionnel à Anderlecht. L'attaquant de 15 ans est un grand espoir du centre de formation.

Il y a un an, Noa Ojea Cobiella quittait l'académie du Standard pour s'installer à Neerpede. Un mois après avoir fêté ses 15 ans, ce membre de la génération 2009 a signé son premier contrat pro chez les Mauves.

Il s'agit déjà du dix-huitième jeune à parapher son premier contrat au Sporting cet été. Cette saison, le jeune attaquant évoluera en U16, avec la perspective de continuer à évoluer pas à pas.

Grand fan de Jérémy Doku

"Noah a un profil très intéressant : c'est un ailier ambidextre qui sait marquer et délivrer des passes décisives, mais qui a aussi la vision nécessaire pour mettre ses coéquipiers en bonne position. Nous sommes très curieux de découvrir sa progression à l'avenir" le décrit le directeur de l'académie Mikkel Hemmersam.

"Je suis très content d'avoir signé ici. C'est un club qui me correspond. On travaille beaucoup la technique, l'une de mes plus grandes qualités, je veux encore l'améliorer. J'aime éliminer en un-contre-un" se présente Noa Ojea Cobiella sur les réseaux sociaux du club.

Le garçon aspire à bientôt intégrer les U18 et explique s'inspirer de Jérémy Doku, une référence à son poste. Connaîtra-t-il la même trajectoire que son glorieux prédécesseur ?