L'infirmerie d'Anderlecht ne se résume pas à Vertonghen : un autre cadre incertain pour la rencontre de demain

Anderlecht reprend le championnat avec la réception de Westerlo demain soir. Mais Brian Riemer ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kasper Dolberg.

A Anderlecht, c'est l'état de santé de Jan Vertonghen qui concentre l'attention ces derniers temps. Le capitaine du Sporting n'est pas seulement forfait pour la réception de Westerlo, il continuera à être sur la touche pendant bien plus longtemps (l'update complet dressé par Brian Riemer est à lire ici).

Mais l'ancien Diable Rouge n'est pas le seul cas qui préoccupe l'entraîneur danois. La Dernière Heure rapporte en effet que son compatriote Kasper Dolberg est incertain pour la rencontre de ce samedi.

L'attaquant revient du rassemblement avec la sélection danoise. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir honoré ses obligations internationales. Killian Sardella, Mario Stroeykens (présents au Kazakhstan avec les Diablotins) et Nilson Angulo sont également fatigués.

La chance de Luis Vazquez ?

Mais le cas de Dolberg est plus spécifique. Il a reçu un coup face à la Suisse et a été contraint de céder sa place peu après. Il n'a ensuite pas décollé du banc contre la Serbie. Après avoir enchaîné avec l'Euro cet été, le Danois paye, à l'image d'Anders Dreyer, un calendrier éprouvant et les efforts consentis.

Cela profitera-t-il à Luis Vazquez en pointe de l'attaque ? Le centre-avant argentin a pu un peu plus se reposer pendant la trêve internationale et meurt d'envie de convaincre qu'il peut lui aussi briguer une place de titulaire.