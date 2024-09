Ivan Leko a été entendu : "Si on m'avait dit ça le premier juillet, je ne l'aurais pas cru"

Le mercato du Standard a été agité, que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs. Ivan Leko se montre particulièrement satisfait de cette fenêtre de transferts.

Entre l'interdiction de transférer, la situation financière du club et les incertitudes quant au futur, le Standard a commencé sa saison dans le brouillard. S'il est loin de s'être totalement dissipé, force est de constater que le sportif est revenu au centre des débats.

Ivan Leko n'y est pas étranger. En reconstruisant l'équipe à partir de la défense, l'entraîneur croate a insufflé un tout autre état d'esprit que la saison dernière. Les onze transferts ont également aidé l'équipe à repartir de l'avant. Leko semble ainsi comblé par le mercato estival.

"Si on m’avait dit le 1er juillet que j’aurais cette équipe à disposition deux mois plus tard, je ne l’aurais pas cru. Il y a eu énormément d’efforts consentis dans le club et nous continuons tous à travailler. Je suis heureux maintenant d’avoir un noyau au complet" a-t-il déclaré après le match à Dender, dans des propos relayés par SudInfo.

Un noyau compétitif

Tout repose désormais dans ses mains : "Nous avons encore besoin de trois, quatre semaines pour tout mettre en place, mais nous avançons et aujourd’hui, je peux le dire, nous avons une équipe pour être compétitifs en Pro League".

Une petite flamme que l'on avait plus vu chez lui depuis un certain temps. Reste maintenant à le confirmer sur le terrain. La victoire convaincante à Dender a montré que le puzzle se mettait en place petit à petit.