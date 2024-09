Pär Zetterberg a mis de côté ses sentiments pour les fans d'Anderlecht : "La cicatrice n'est toujours pas guérie"

Le plus grand joueur d'Anderlecht était sur le terrain mardi avant le début du match : Pär Zetterberg. Tout le monde était debout pour saluer Mister Z et des feux d'artifice ont été allumés. Malheureusement, on ne l'a pas revu pour le reste du match.

Pär Zetterberg, ancien joueur et icône d'Anderlecht, était de retour au Lotto Park mardi soir pour la première fois depuis son départ en mars 2020. Il a donné le coup d'envoi du match contre Genk, mais la défaite et surtout la manière dont elle s'est produite l'ont affecté.

"Genk a une formidable équipe, avec un bel équilibre entre l'expérience et la jeunesse. Sans Coosemans, ça aurait été 0-3 ou 0-4 à la mi-temps," a-t-il déclaré à Sudinfo. Zetterberg espère qu'Anderlecht pourra se reprendre cette saison, mais reconnaît que ce ne sera pas facile, notamment avec les absences de Vertonghen et Hazard.

Pär Zetterberg est encore marqué par son départ d'Anderlecht

Zetterberg a été chaleureusement accueilli par les supporters et a indiqué que c'était une raison importante pour son retour. "La blessure de mon départ il y a quatre ans n'est pas encore guérie, mais cela m'a fait très plaisir d'être de retour. L'accueil des supporters a été incroyable, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense. Je suis revenu pour eux," a déclaré Zetterberg.

Le Suédois, qui a remporté six fois le championnat belge et a décroché deux fois le Soulier d'Or, a des chances d'être inclus dans le "Hall of Fame" de la Pro League, un hommage aux plus grands joueurs de la compétition belge.

"C'est un honneur d'être mentionné pour le Hall of Fame. C'est pour les joueurs qui ont vraiment marqué le football belge, et je pense que j'en fais partie," a déclaré Zetterberg. "Je n'oublierai jamais ce que la famille Vanden Stock a fait pour moi et pour Anderlecht."