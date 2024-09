"Menteur, partenaire du naufrage 777" : les supporters du Standard se payent Pierre Locht lors de la réception de l'Union

Lors de la réception de l'Union, les Ultras du Standard ont envoyé un petit message à Pierre Locht. Et il ne fut pas très cordial.

Ce vendredi soir, le Standard reçoit l'Union, dans le cadre de la huitième journée de championnat. Une rencontre qui se déroule alors que le matricule 16 est toujours en pleine procédure de rachat.

Si 777 Partners n'est officiellement plus à bord et qu'un nouveau conseil d'administration a été nommé, en principauté liégeoise, celui-ci ne ravit pas vraiment les supporters.

En effet, trois personnes font partie de ce nouveau C.A., y compris Pierre Locht, démissionnaire lors de la fin du mandat de 777 Partners, à qui on a demandé de rester pour apporter de la stabilité au sein du club.

Toutefois, les supporters du Standard en ont assez de la situation actuelle, et ne veulent plus entendre parler de personne : ni de 777 Partners, ni de Pierre Locht, donc.

Une banderole a donc été déployée, en première mi-temps, lors de la réception de l'Union. Son contenu est clair : "Locht : acteur, menteur et partenaire du naufrage 777." Quand on connaît la situation du club, plus clair que ça, il n'y a pas...