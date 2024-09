🎥 Icône de Charleroi, il était tout proche de signer à Sclessin : "Le Standard me voulait"

Le nom de Dante Brogno restera 脿 jamais associ茅 脿 Charleroi. Il aurait pourtant pu tr猫s t么t partir au Standard.

Dante Brogno a inscrit la bagatelle de 108 buts en Pro League pour Charleroi. Des qualités de buteur remarquées par le Standard : "Quand j'étais gosse, vers mes 12 ans, le Standard est venu nous chercher, Olivier Jacquet et moi. Olivier m'avait emmené au football, dans son petit club du Pavillon Montagnard, à Montigny-le-Tilleul. Deux ans après, le Standard nous a invité pour un test".

Ils se rendent donc en principauté, avec une belle anecdote à la clé : "On va faire un tournoi pour le Standard, on vole les maillots "Meubles Mailleux", on était des gamins. Mon père m'engueulerait s'il entendait ça. Le Standard voulait qu'on joue pour eux, qu'on aille à l'école là-bas. Mon père m'a dit d'attendre dans la voiture, pour lui c'était hors de question" se rappelle-t-il pour DAZN.

#CultHeroes | Dante Brogno aurait pu devenir une légende du Standard, mais son père l'en a empêché. 馃槄鉂 pic.twitter.com/wMDwcjFuOU — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 18, 2024

Un dernier but rentré dans la légende

En 2001, Brogno a raccroché les crampons, 15 ans après une carrière d'une fidélité sans faille à Charleroi. C'est tout un symbole : il est fêté par le Mambourg à l'occasion de son dernier match...contre le Standard.

"Je voulais m'arrêter contre le Standard pour marquer mon attachement au Sporting et être en communion avec tous les Carolos. J'ai annoncé que j'allais marquer. C'était mon dernier match, je voulais marquer" explique-t-il.

馃 | Dante Brogno vous emmène vivre son dernier match sous les couleurs des Zèbres. 馃敊 pic.twitter.com/1mQHkxhh0T — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 19, 2024

Il s'exécutera, d'une repris imparable sur coup franc : "Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. Surtout que c'est Daniel Van Buyten qui était au marquage. Quand le ballon arrive, je sais ce que j'ai à faire. Je sais qu'elle est au fond avant qu'elle n'arrive. Mais quand elle rentre, c'est l'explosion de joie, sans penser que le lendemain c'était fini. J'en ai profité un maximum".