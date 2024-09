Un pion de Felice Mazzù impressionne : "Comment a-t-il pu atterrir à Saint-Trond ?"

Saint-Trond revit sous les ordres de Felice Mazzù. Un joueur en particulier se met en évidence : Billal Brahimi.

Saint-Trond est en train de sortir la tête de l'eau. Les Canaris viennent d'aligner deux victoires de rang, face à OHL puis face au Beerschot.

L'effet Felice Mazzù, sans doute, qui a remplacé Christian Lattanzio il y a quelques semaines. Le coach a réussi à imprimer une nouvelle dynamique au sein de l'effectif.

Mais également grâce à un joueur qui se met en évidence récemment : Billal Brahimi. Buteur face à OHL, il s'est de nouveau montré très actif face au Beerschot.

Prêté par l'OGC NIce, l'international algérien s'est attiré les louanges de Wesley Sonck sur le plateau d'Extra Time. "C'est un joueur agréable à regarder", a commencé l'ancien Diable Rouge.

"Et j'aime aussi les gauchers, ils ont toujours quelque chose en plus. C'est un bon footballeur, je me demande vraiment comment un joueur de l'OGC Nice peut arriver jusqu'à STVV."