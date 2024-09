Un 17e club en 20 ans...deux mois après avoir rejoint le précédent : Jérémy Perbet revient sur son transfert surprise

Jérémy Perbet a rejoint le RCS Brainois. Un transfert surprenant, dans la mesure ou il venait à peine de signer à Roulers.

Cette saison, Jérémy Perbet aurait dû évoluer en D2 Amateurs, du côté de Roulers. Mais une offre du RCS Brainois a tout changé. Qu'est-ce qui a bien pu le convaincre de quitter précipitamment son nouveau club pour signer une division plus bas ? Le buteur français s'est confié à la RTBF.

"J’avais signé à Roulers et j’ai fait la préparation normalement. Mais j’avais 1h15 de route pour aller à l’entraînement, ça fait beaucoup de route pour jouer en D2 Amateurs" a-t-il confié. Dès qu’Henri Pensis (le manager général du RCS Brainois) m’a dit qu’il y avait la possibilité de faire quelque chose avec Braine, forcément ça a été ma priorité".

"Ici, je suis à cinq minutes de la maison dans un club que finalement, même si je n’ai jamais joué, je connais déjà pas mal et surtout avec l’ambition de monter d’une division, et ça, pour moi, c’est le plus important" poursuit-il, non sans ambition.

Pas là pour se la raconter

C'est avec beaucoup d'humilité qu'il a rejoint le Stade Gaston Reiff : "Il y a des joueurs qui redescendent à des plus petits niveaux, qui ont quatre fois moins la carrière que moi et qui se la pètent cinq fois plus. Je suis très fier de ce que j’ai fait. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de mois ou d’années dans ma carrière, donc j’essaye vraiment de profiter le maximum".

"Perbut" se battra pour sa place comme les autres : "À l’heure actuelle, je suis en D3 amateurs, ça veut dire que j’ai certainement ce niveau-là et je ne vois pas pourquoi je manquerais de respect, où je me prendrais pour un autre, vis-à-vis des autres joueurs, sous prétexte que j’ai joué plus haut. C’est aussi pour cela que Braine m’a choisi".