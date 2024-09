🎥 Loin des pelouses de Pro League, Sofiane Hanni continue de régaler

A 33 ans, Sofiane Hanni a toujours faim de football. Et ce même si le championnat qatari n'est pas le plus compétitif qu'il ait connu.

Voilà six ans que Sofianne Hanni a quitté Anderlecht. On l'avait laissé sur un lucratif transfert au Spartak Moscou (qui avait à l'époque déboursé 8 millions d'euros). Titulaire indiscutable lors du dernier titre du Sporting (il partira un an après), l'Algérien n'a pas eu le même rayonnement à Moscou.

Si bien qu'après une saison, le milieu offensif est parti se refaire une santé dans le championnat qatari. A 33 ans, il y évolue toujours. Malgré quelques pérégrinations (Hanni a transité par Al-Gharafa, Al-Ahli et Al-Khor), il évolue toujours en Stars League.

Al-Khor à la peine

S'il n'y bénéficie pas de la renommée d'un Julian Draxler ou d'un Marco Veratti, Sofianne Hanni est devenu une référence de la compétition (50 buts et 33 assists depuis son arrivée).

Hier, il a confirmé son bon début de saison avec un troisième but en six matchs. Malgré cela, son équipe a encore perdu contre Al-Wakrah (chez qui Alexander Scholz était sur le banc) et attend encore sa première victoire de la saison. Hanni était aligné en tant que deuxième attaquant, épaulant un certain Yohan Boli, qu'on a également bien connu en Belgique.