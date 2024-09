Grande nouvelle pour les Diables Rouges et leurs supporters avant le match face à la France !

Après un Euro 2024 très décevant, les Diables Rouges ont récemment retrouvé la compétition, avec deux matchs de Ligue des Nations en septembre dernier.

Les hommes de Domenico Tedesco ont d'abord gagné face à Israel (3-1), avant de livrer une prestation morose face à la France (défaite 2-0).

Ce dernier match a été le spectacle de tensions concernant Kevin De Bruyne, qui a critiqué le comportement et l'attitude de ses coéquipiers.

Les Diables Rouges doivent désormais tenter de se rassurer et surtout de se réconcilier avec leurs coéquipiers. Ils l'auront l'occasion de le faire très prochainement.

Ce sera à nouveau en Ligue des Nations, et à nouveau face à la France, le 14 octobre prochain. Dans le cadre de cette rencontre, l'Union belge vient d'annoncer que la rencontre, prévue au stade Roi Baudouin, se jouera à guichets fermés.

Full house for our next game at home. 💯 pic.twitter.com/pCJ1Vao1lR