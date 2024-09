En action contre les Diables ? Deux noms font parler dans la présélection de Didier Deschamps

Le 14 octobre, la France se rendra au Stade Roi Baudouin pour y retrouver nos Diables Rouges. Les habituels débats reviennent chez nos voisins.

Après nous avoir à nouveau battus en Ligue des Nations, les Bleus vont retrouver le sol belge pour la première fois depuis 2013 et ce 0-0 au Stade Roi Baudouin. L'Equipe de France se rendra à nouveau au pied de l'Atomium, quatre jours après avoir affronté Israël.

Comme chez nous (où les noms du gardien malinois Ortwin De Wolf et du jeune défenseur du PSV Matteo Dams ont déjà fuité), les premiers joueurs inclus dans la présélection de Didier Deschamps font jaser.

Didier Deschamps avait été sifflé à Lyon face aux Diables

Le football français n'échappe pas non plus aux débats clubistes. Certains ont en effet assez mal digéré la présence d'Adrien Rabiot et Elye Wahi, deux Marseillais présélectionnés par Deschamps, dont le passé phocéen n'est plus à rappeler.

Absent de la dernière sélection, Adrien Rabiot a vécu des dernières semaines agitées, entre un été sans club et un transfert surprise à l'OM, lui qui a pourtant éclos au PSG. De son côté, Elye Wahi n'a jamais été appelé chez les Bleus. L'attaquant de 21 ans est arrivé au Velodrome en provenance de Lens contre 25 millions.