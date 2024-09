🎥 Parmi les meilleurs gardiens de Pro League pendant des années, il se signale avec une...quadruple parade en Angleterre

Les prestations de Davy Roef dans les buts de La Gantoise ont beau faire passer sous silence le départ de Paul Nardi, voir le portier français quitter les Buffalos gratuitement reste étonnant. Mais son contrat arrivait à échéance et les Queen's Park Rangers en ont profité pour l'attirer.

On a coutume de dire qu'un gardien a plus d'occasions de s'illustrer dans une équipe de bas de tableau. C'est le cas de Nardi qui réalise un bon début de saison...sans toutefois être parvenu à garder le zéro une seule fois en sept match.

Qpr n'a gagné qu'un seul match depuis le début de la saison. Ce weekend, les Londoniens se sont inclinés 2-0 à Blackburn. Nardi avait pourtant sorti le grand jeu.

Sur une seule action, le Français de 30 ans a réalisé pas moins de quatre parades pour fermer la porte de ses cages. Une vitesse de réaction qui a sauvé les siens sur le coup mais qui n'a finalement rien changé au résultat final.

QuadruPaul Nardi 🧤🧤🧤🧤



Defeat but not FOUR the want of trying, @PaulNardi! 🤯 pic.twitter.com/lj9V43u60O