Un effectif mal conçu : Dender avait plus d'options qu'Anderlecht pour un poste très important

Le partage à Dender a été une fois de plus la preuve qu'Anderlecht manque d'armes offensives. David Hubert a bien tenté de jouer avec deux attaquants, mais la confiance est en berne à ce poste, surtout dans le chef de Luis Vazquez.

Tout le monde sait désormais comment Anderlecht va jouer, et cela, David Hubert l'a compris. Il a donc tenté de surprendre en alignant de concert Dolberg et Vazquez pendant une demi-heure. De là sont nées une dizaine de grosses occasions... et Vazquez en a manqué trois à lui tout seul.

L'Argentin, qui a coûté environ 4,5 millions d'euros à Anderlecht, est dans une mauvaise passe. La saison dernière, après des débuts très hésitants, il semblait trouver son rythme, mais cela s'est vite estompé. Brian Riemer parlait toujours de lui avec éloge et prétendait qu'Anderlecht serait assuré pour des années s'il devenait l'attaquant titulaire... mais on se demande bien ce qu'il voyait à l'entraînement.

Vazquez a du mal à s'acclimater

Âgé de 23 ans, Luis Vazquez est encore sous contrat jusqu'en 2028, mais nous ne le voyons pas devenir un titulaire incontesté de sitôt. L'Argentin a du mal à s'adapter sur et en-dehors des terrains : il ne maîtrise notamment pas l'anglais, ce qui le handicape dans sa communication avec ses équipiers.

© photonews

Certes, quelques joueurs du RSCA parlent espagnol, comme Angulo et... Colin Coosemans, mais cela ne facilite pas son intégration. De plus, il est désormais évident que Vazquez est un attaquant qui a besoin de confiance et de ballons dans la surface. Deux éléments dont on manque chez les Mauves.

Euvrard avait plus d'options que Hubert...

Mais Vazquez aura encore du temps de jeu et des opportunités de se rattraper, ne serait-ce que par défaut : les options sont très limitées. Si David Hubert envisage sérieusement de commencer un match avec deux attaquants, il n'aura plus personne sur le banc pour monter dans ce rôle.

Robbie Ure et Keisuke Goto ne sont pas très performants avec les Futures. Cela montre que l'équipe n'a pas été correctement construite, et Jesper Fredberg en est partiellement responsable. Vincent Euvrard avait bien plus d'options devant ce samedi, comme presque chaque équipe belge.

En plus d'un milieu de terrain créatif, il serait donc judicieux de libérer des fonds en janvier pour un attaquant supplémentaire, sans quoi Anderlecht risque encore de se tirer une balle dans le pied à plusieurs reprises. Et que se passe-t-il si quelque chose arrive à Kasper Dolberg ? Là, Hubet ou son successeur s'arracheraient vraiment les cheveux...