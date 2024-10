Kevin De Bruyne a tranché concernant son avenir avec les Diables Rouges

Kevin De Bruyne a récemment eu une conversation avec Domenico Tedesco au sujet de son avenir avec les Diables Rouges. Cette discussion a permis de clarifier la situation.

Après la défaite de la Belgique contre la France, Kevin De Bruyne avait suscité l’inquiétude en déclarant "j'arrête" à Franky Vercauteren après la rencontre, laissant planer le doute sur son avenir avec les Diables Rouges. Cette déclaration, prononcée dans un moment de frustration, avait immédiatement fait naître des spéculations quant à une possible retraite internationale.

Ce soir-là, De Bruyne était visiblement déçu par la performance de l’équipe : "Quand on n’est pas assez bon pour rivaliser avec les meilleurs, il faut au moins tout donner, et je n’ai même pas vu ça. Je peux accepter que nous ne soyons plus aussi performants qu’en 2018 – j’ai été le premier à le dire – mais ce que je ne peux pas tolérer, c’est l’attitude et le niveau de jeu affichés ce soir," avait-il confié.

La fin de Kevin de Bruyne avec les Diables Rouges ?

Heureusement, le milieu de terrain ne semble finalement pas prêt à tourner la page avec l'équipe nationale.

D'après Het Laatste Nieuws, Kevin De Bruyne aurait eu une discussion avec l’entraîneur Domenico Tedesco, au cours de laquelle il aurait clarifié ses intentions. Le joueur de Manchester City n’envisagerait pas de mettre fin à sa carrière internationale.

Néanmoins, Kevin De Bruyne ne sera pas présent lors des prochains matchs de la Belgique. Blessé à la cuisse, il est actuellement en convalescence et manquera les rencontres face à l’Italie et la France.