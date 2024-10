Pas de salaire, pas de voiture du club et une potentielle première sélection avec les Diables : Matteo Dams a gardé la tête sur les épaules après son début de saison inattendu

Encore avec les Espoirs du PSV il y a quelques semaines, Matteo Dams est la révélation du début de saison dans le club d'Eindhoven, et la surprise dans la présélection de Domenico Tedesco. Un jeune joueur avec la tête sur les épaules.

Il est la grosse surprise du début de saison du PSV, et la surprise dans la présélection de Domenico Tedesco pour la prochaine trêve internationale. Encore avec les Espoirs pendant l'été, Matteo Dams a débuté quatre rencontres d'Eredivisie avec le club d'Eindhoven, ainsi qu'un match de Ligue des Champions à l'Allianz Stadium de Turin.

"Quand je suis entré sur la pelouse de la Juventus, en entendant l'hymne de la Ligue des Champions, j'ai dû me pincer. Un mois auparavant, je jouais avec le Jong PSV contre Telstar devant moins de 1.000 personnes" a déclaré le latéral gauche dans une interview accordée à nos confrères de la Dernière Heure.

Matteo Dams est conscient de sa chance, au PSV

Au PSV, trois défenseurs latéraux, Mauro Junior, Fredrik Oppegard et Sergino Dest, se sont blessés pendant l'été, ce qui a donc permis à Matteo Dams (20 ans) de quitter l'équipe B du club.

"Je sais que je pourrais perdre ma place dans l'équipe quand ils seront revenus. Mais au moins, si c'est le cas, je sais que j'aurai déposé ma carte de visite. Mes derniers mois, personne ne pourra me les enlever. J'ai commencé la saison en espérant grappiller quelques minutes de jeu. Ce début est donc complètement inattendu."

Un jeune joueur avec la tête sur les épaules, qui ne jure que par le PSV

Pour Matteo Dams, le PSV représente tout. C'est dès ses huit ans qu'il a tout claqué, en Belgique, pour rejoindre le club néerlandais. Pendant de longues années, ses parents ont fait les aller-retour, quotidiennement, depuis Anvers, jusqu'à ce qu'il intègre une famille d'accueil, qui habite à quelques centaines de mètres du centre d'entraînement du PSV. Une famille d'accueil dans laquelle il vit encore aujourd'hui.

L'arrière latéral, aussi capable d'évoluer en défense centrale, n'a pas encore signé de premier contrat professionnel. Il ne perçoit donc aucun salaire, et ne conduit pas la BMW réservée aux joueurs du club.

"Quand il fait beau, je viens à vélo. Depuis peu, j'ai aussi ma propre voiture, une Volkswagen Golf. La voiture du club ne m'intéresse pas, l'argent non plus. Mon contrat expire en juin, j'espère que je pourrai bientôt m'asseoir avec le club pour discuter. Je me sens bien ici, le PSV est mon club" a conclu un Matteo Dams qui, avec Johan Bakayoko, affrontera le Sporting Portugal de Zeno Debast, en Ligue des Champions.