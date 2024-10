"Vous n'avez pas encore vu le meilleur Tzólis" : Chrístos Tzólis prêt à montrer son talent en Ligue des Champions contre Sturm Graz

Chrístos Tzólis a pris la parole en conférence de presse pour évoquer la prochaine rencontre du Club de Bruges en Ligue des Champions. L'ailier grec est prêt à montrer le meilleur de lui-même.

Bruges disputera sa deuxième rencontre en Ligue des champions de la saison ce mercredi. Chrístos Tzólis s'est exprimé sur le prochain match des Blauw en Zwart face à Sturm Graz en conférence de presse.

Le nouvel ailier du club belge se sent bien : "Au Club de Bruges, je me suis rapidement senti chez moi et j'ai bien été intégré dans l'équipe, mais vous n'avez pas encore vu le meilleur Tzólis. Je me sens excellent dans notre façon de jouer offensivement, donc nous verrons lors des prochains matchs."

"Demain, nous attend un match important, une opportunité de renforcer notre confiance et de donner un coup de boost," explique le natif de Thessalonique.

Face à Dortmund lors du premier match du Club de Bruges en Ligue des Champions, les joueurs de Nicky Hayen ont cruellement manqué de précision et de chance devant le but. En témoigne cette vidéo postée par le compte officiel de la Ligue des champions...

Le Grec s'est exprimé à ce sujet : "Nous devons être plus précis devant le but, c'est quelque chose qui nous a manqué contre Dortmund et Gand. Il est donc essentiel que nous convertissions chaque occasion."