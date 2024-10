🎥 Un but et deux assists : à défaut d'aider les Diables, Romelu Lukaku porte le Napoli

Duel très symbolique en ce début de soirée en Serie A : après avoir fait son bonheur en tant que joueur, Cesc Fabregas retrouvait son ancien menteur Antonio Conte comme adversaire sur un banc de touche.

Un match qui a démarré sur les chapeaux de roue : après à peine 25 secondes, Naples ouvrait le score via Scott McTominay. Parfaitement lancé par Romelu Lukaku, l'ancien de Manchester United s'est faufilé dans le rectangle avant de faire chavirer le San Paolo.

🚨🇮🇹 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Napoli 1-0 Como | McTominay



MCTOMINAY OPENS THE SCORING FOR NAPOLI AFTER ONLY 25 SECONDS !!!!!!!!!!!pic.twitter.com/sSyUuHOACH