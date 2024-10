Fin de saison pour le co-meilleur buteur de D1 ACFF : "Les ligaments croisés sont déchirés"

Mathieu Cornet a commencé la saison en force avec Rochefort. Mais il va devoir passer sur le billard et manquer la suite de la compétition.

C'est une véritable catastrophe pour l'Union Rochefortoise : son attaquant fétiche Mathieu Cornet s'est déchiré les ligaments croisés et ne jouera vraisemblablement plus de la saison. Les examens ont confirmé la nouvelle après sa sortie prématurée contre les U23 du Sporting Charleroi.

Avec 6 buts en 6 matchs, l'ancien du RWDM, de Malines, de l'Antwerp ou de Roulers (entre autres) était l'un des artisans de la montée en puissance de l'équipe. Les Rochefortois comptaient sur lui pour grandir dans la compétition mais également apporter toute son expérience en Coupe de Belgique à l'occasion du match de gala à La Gantoise.

Opéré dans le courant du mois

"Les ligaments croisés sont déchirés et le ménisque est aussi touché. J'en ai pour 7 à 9 mois d'absence. Je me ferai opérer le 15 octobre. D'ici là, je vais faire du renforcement et de la kiné" confirme le co-meilleur buteur de D1 ACFF à La Dernière Heure.

Auteur de 21 buts la saison passée, l'attaquant namurois de 34 ans est l'un des chouchous du Parc des Roches. Il va désormais faire face à une longue épreuve.