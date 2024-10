Le Beerschot à quelques minutes de sa première victoire de la saison, Westerlo ne confirme pas son succès au Standard

Westerlo et le Beerschot ont partagé en ouverture de la dixième journée (2-2). Pas de deuxième victoire de rang pour les hommes de Timmy Simons.

Comme souvent ces dernières saisons, le Standard a relancé une équipe en difficulté le weekend dernier. Après avoir glané à Sclessin sa première victoire en six matchs, Westerlo a à son tour relancé le Beerschot, où la crise couvait pourtant de plus en plus.

Repliés, les Ours étaient déterminés à se racheter après la claque reçue à l'Antwerp. Les troupes de Dirk Kuyt ont même créé la surprise en ouvrant le score à la 25e minute via Tom Reyners.

Incapable de mettre Nick Shinton en difficulté dans le premier acte, Westerlo a dû attendre la reprise pour se montrer dangereux. Les Campinois ont dû s'en remettre à une phase arrêtée conclue par Luka Vušković pour égaliser à l'heure de jeu.

Westerlo a eu chaud

Alors que les locaux poussaient pour prendre l'avantage, le Beerschot a frappé à dix minutes de la fin, au moment où le Kuipje s'y attendait le moins. Joueur emblématique des Anversois, Ryan Sanusi a profité de la passivité de la défense de Westerlo pour planter le 1-2.

Mais l'avance du Beerschot aura été de très courte durée. Quasiment dans la foulée, Westerlo est revenu à hauteur grâce à son héros du soir. Auteur d'un doublé, Vušković a sécurisé le point du partage, toujours sur phase arrêtée. Pas mal pour un défenseur central de 17 ans tout juste arrivé.

Dans un classement très serré, le point récolté par Westerlo est provisoirement synonyme de quatrième place malgré tout (trois équipes sont un point derrière). De son côté, le Beerschot a montré des ressources pour passer à autre chose après le derby calamiteux contre l'Antwerp mais reste bon dernier et attend toujours sa première victoire.