Les Francs Borains écrasés, Zulte reste dans la roue du RWDM

Ce dimanche soir en Challenger Pro League, les Francs Borains ont pris le bouillon au Lierse. Zulte Waregem a battu le Club NXT et ne laisse pas le RWDM prendre le large.

Rien ne va plus au RFB. Les Francs Borains ont encaissé leur quatrième défaite consécutive ce dimanche sur la pelouse du Lierse (4-0), et se retrouvent 12e à égalité avec le RFC Liège qui a pris un point plus tôt ce week-end.

Après 18 minutes de jeu, le Lierse menait déjà 2-0 avec des buts de Glenn Claes et Pieter De Schrijver, mais tout allait aller de mal en pis pour les Hennuyers. En effet, en fin de première mi-temps, Dorian Dessoleil était exclu.

Au retour des vestiaires, c'est même Yanis Massolin qui était mis dehors aux alentours de l'heure de jeu ; les Francs Borains terminaient donc le match à 9 contre 11, et finissaient naturellement par encaisser deux autres buts signés Aske Sampers et Niklo Dailly.

Dans le même temps ce dimanche, Zulte Waregem a de son côté confirmé sa bonne forme en battant le Club NXT (2-1) et reste dans la roue du RWDM, leader de Challenger Pro League. Challouk et Rommens ont marqué pour les Flandriens.

Après la trêve internationale, les Francs Borains recevront le FC Liège, le 18 octobre prochain. Un match déjà crucial dans le bas de classement.