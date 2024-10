La France préprare ses retrouvailles de la meilleure des manières : "Je ne vais pas dire qu'Israël a la même qualité que la Belgique mais..."

La France l'a emporté 1-4 contre Israël. De quoi se mettre en confiance avant le déplacement de lundi à Bruxelles.

Carton plein pour la France hier soir. Les Bleus se sont imposés 1-4 contre Israël à Budapest. Les troupes de Didier Deschamps prennent deux points d'avance sur les Diables Rouges et reviennent à une unité de l'Italie.

Sur le terrain, l'équipe a sorti un match appliqué. Elle n'a concédé qu'un tir, le but d'Omri Gandelman, son meilleur total en déplacement depuis qu’Opta analyse ses matches, soit depuis 2006. Même si les visiteurs ont mis du temps à se mettre à l'abri, Didier Deschamps était satisfait de la prestation d'ensemble.

"C'est positif. Mettre quatre buts, ça fait un moment que ça ne nous était pas arrivé. Sur la seule occasion d'Israël, on prend ce but. J'ai regretté les erreurs techniques à la mi-temps. Mais on a été sérieux et appliqués. C'est le type de match où l'adversaire a tout à gagner et nous tout à perdre" déclare-t-il au journal L'Equipe.

Quelle Equipe de France face à nos Diables ?

Il estime qu'il faut laisser tout son crédit à cette victoire : "Quand on gagne, l'adversaire est faible et quand on perd, on est nul. Il ne faut jamais enlever le mérite à une victoire. Je ne vais pas dire qu'Israël a la même qualité que la Belgique mais ça n'enlève rien à notre victoire".

Interrogé sur le rôle de capitaine dans l'équipe qui défiera la Belgique (Aurélien Tchouameni portait le brassard contre Israël), Deschamps s'est montré évasif mais a surtout annoncé qu'il allait faire un peu tourner son équipe.