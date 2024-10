🎥 Un joueur de Pro League buteur contre la France, l'Angleterre battue à domicile dans un match très particulier

D'autres affiches étaient au programme en Ligue des Nations. L'Angleterre et la France ont ainsi joué en même temps que les Diables.

Pendant que les Diables Rouges se déplaçaient en Italie, la France se déplaçait à Budapest pour y affronter Israël, dans un match une nouvelle fois délocalisé. Quelques jours avant le match au Stade Roi Baudouin, les Bleus ont rapidement pris les devants suite à une énorme bévue du gardien israélien Omri Glazer.

C'est un autre Omri qui a remis Israël dans la rencontre. Tout aussi à l'aise pour s'infiltrer dans le rectangle qu'à La Gantoise, Gandelman a surgi pour égaliser de la tête à la 24e minute de jeu.

La France n'aura pas vraiment eu le temps de douter : quatre minutes après, la France reprenait les devants grâce à Christopher Nkunku, déjà buteur il y a une semaine contre...La Gantoise en Conférence League avec Chelsea. Les troupes de Didier Deschamps ont cette fois géré leur avance, inscrivant le 1-3 et même le 1-4 via Matteo Gunedouzi et Bradley Barcola dans les toutes dernières minutes. La France prend deux points d'avance sur les Diables avant les retrouvailles de lundi.

L'Angleterre surprise à domicile

Autre match marquant de la soirée : le duel entre l'Angleterre et la Grèce. Wembley a vécu un moment à part avec le vibrant hommage à George Baldock, retrouvé inanimé dans sa piscine hier soir. Né à Buckingham, le latéral a fait toute sa carrière en Angleterre mais est retourné à ses racines helléniques en devenant international grec il y a deux ans, avant de signer au Panathinaikos cet été.

Les deux équipes sont apparues assez marquées et n'ont pas réussi à marquer en première mi-temps. La Grèce a ouvert la rencontre en ouvrant le score à la surprise générale par Vangélis Pavlidis en début de deuxième mi-temps.

Dans un mauvais jour, l'Angleterre s'en est remise à Jude Bellingham pour égaliser à trois minutes de la fin du temps réglementaire. Mais les Grecs ont été arracher la victoire dans le temps additionnel, profitant d'un nouveau cafouillage de la défense anglaise.