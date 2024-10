Un ancien Anderlechtois a halluciné en découvrant le positionnement de Jérémy Doku : "C'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire"

Les Diables Rouges ont vécu une première mi-temps difficile lors de leur match amical contre l'Italie. Aligné à droite, Jérémy Doku a lui aussi rencontré des difficultés dans un premier temps.

Domenico Tedesco imaginait sans doute un rôle hybride pour Jérémy Doku sur le côté droite en l'absence d'arrière droit spécifique dans le onze. Mais le joueur de Manchester City a dû s'employer pour suivre Federico Dimarco.

Le début de match a donné le ton : les deux buts italiens viennent de la gauche. Sur VTM, Frank Boeckx s'étonne de ce positionnement : "C'est un exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. Cela illustre comment il est parfois difficile pour un attaquant de défendre".

Trouver l'équilibre

L'analyste ajoute que Doku a joué trop bas. En étant positionné un cran plus haut, il aurait forcé l'Italie à employer plus d'hommes pour le surveiller en phase défensive. C'est ce qu'il s'est produit lorsque le Cityzen a été reposé sur la gauche et quelques mètres plus haut.

La réaction a donc eu lieu mais a pris du temps à se dessiner. D'autant plus que cela ne rappelle malheureusement que trop les matchs de l'Euro. En Allemagne déjà, nos meilleurs éléments que doivent être Jérémy Doku et Kevin De Bruyne redescendaient très bas pour prêter main forte à la défense mais peinaient à créer le danger offensivement.

Pour achever de démontrer l'absurdité de ce positionnement, Jérémy Doku lui-même s'est étonné de devoir adopter les comportements d'un piston face à Di Marco, beaucoup plus à l'aise avec la fonction avec l'Inter et la Squadra.