🎥 On ne l'a pas connu dans ce registre-là à Anderlecht : Aleksandar Mitrovic auteur de l'un des buts de la soirée

La Serbie s'est imposée 2-0 contre la Suisse. Aleksandar Mitrovic a régalé avec un effort solitaire assez remarquable.

Depuis un peu plus d'un an, Aleksandar Mitrovic évolue à Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Le club où évolue également Neymar avait déboursé plus de 52 millions pour l'acheter à Fulham.

Malgré son départ de la Premier League, l'attaquant serbe n'a pas perdu son statut de titulaire en équipe nationale. Ce soir, il a encore démontré toute son utilité en inscrivant son 55e but en sélection face aux Suisses.

Mitrogoal a encore frappé

Malgré ses 30 ans, l'ancien Anderlechtois a fait parler sa pointe de vitesse pour empêcher un long ballon mal calibré de sortir des limites sur le côté gauche. Plutôt que de temporiser, il a continué son effort en rentrant dans le jeu, avant de fixer son défenseur et d'enrouler une frappe sublime.

Si dans sa carrière, Mitrovic a inscrit l'essentiel de ses buts en une touche dans le rectangle, ce petit numéro montre que le gaillard a d'autres tours dans son sac. La Serbie l'a emporté 2-0 mais reste troisième du groupe, derrière le Danemark et l'Espagne, qui s'affrontaient hier soir.