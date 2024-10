Comment Randal Kolo Muani a renversé la Belgique ? Il est pourtant bien moins bon avec le PSG...

Le pire cauchemar de la Belgique se nomme Randal Kolo Muani... Le joueur du PSG évoque la victoire de la France face aux Diables Rouges (1-2) et son écart de niveau quand il joue avec Paris.

Double buteur dans la victoire des Bleus face aux Diables Rouges, Randal Kolo Muani a été crédité d'une bonne prestation ce lundi. Le Parisien évoque cette rencontre au micro de TF1.

Le natif de Bondy ne sait pas pourquoi il performe toujours si bien contre la Belgique : "J'essaye de jouer et de bien jouer quand le coach me donne des minutes."

Le joueur a ensuite parlé de son écart de niveau entre ses matchs avec la France et au PSG : "J’aimerais bien aussi en faire de même sur le terrain dans les deux camps (en club et en sélection). Après, ce sera à moi de continuer de travailler, de continuer à essayer de performer."

C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire"

"Il faut rester dans ma bulle et rester focus. C’est juste du travail, je pense que je pourrais le faire et que je pourrais le reproduire."

"Après, c’est différent, je pense que le coach (Luis Enrique) m’utilise différemment. Après, je ne sais pas, ça ne va pas me déranger et je dois rester focalisé sur moi-même. Je pense que le coach me fait confiance ici (avec la France). J’espère qu’il me fera aussi confiance en club, donc je garde toujours la tête droite, je continue à travailler et je veux rester bien dans mes baskets. On va continuer à travailler, tout simplement."

Didier Deschamps est satisfait de la prestation de son joueur : "Il est intéressant, il est rayonnant. Il est en confiance et il le sait. Il a un profil bien spécifique, où dans ses appels de balle il y a de la présence. Il a un bon jeu de tête donc c'est bien. Avec nous, il est très souvent performant."