"Tedesco a besoin de deux bons matchs pour regagner la confiance" : deux anciens Diables Rouges reviennent sur la défaite de la Belgique contre la France

Marc Degryse et Toby Alderweireld analysent la défaite de la Belgique face à la France.

Suite à la défaite des Diables Rouges contre la France, deux anciens Diables Rouges, Marc Degryse et Toby Alderweireld, se sont exprimés après cette rencontre.

Selon le joueur de l'Antwerp, la Belgique aurait mérité mieux : "Les Diables rouges méritaient beaucoup mieux. En termes de jeu, c’était très prometteur. Bravo à l’équipe." "J’ai un sentiment positif à retenir. Nous avons joué vers l’avant et créé des occasions," explique Degryse.

Le natif d'Uccle a ensuite pris la parole sur le "Tedesco Démission" : "Cela découle du match contre l’Italie, pas de celui d’aujourd’hui. Difficile de dire que Tedesco a fait des mauvais choix. L’équipe était présente et il a pris les bonnes décisions. Il est logique que les fans aient perdu confiance, mais après ce match, il y a de nouveau un peu d’espoir."

Tedesco peut-il regagner la confiance des supporters ?

"Tedesco a besoin de deux bonnes rencontres pour regagner complètement cette confiance. Lors du prochain match contre l’Italie, ils doivent montrer le même niveau et gagner. On ne peut pas toujours se justifier par des occasions manquées ou un mauvais premier mi-temps. Après les matchs contre l’Italie et Israël, la position de Tedesco devra être revue. Il me semble logique de le faire, car les objectifs en Ligue des Nations (terminer dans les deux premiers) ne seront probablement pas atteints," souligne l'ancien joueur.

Un manque d'envie de certains joueurs ? Degryse revient sur le sujet : "Il faudra également tenir compte de sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs et de l’envie de ceux-ci de porter le maillot national. D’ici la fin 2024, la fédération devra, éventuellement après avoir consulté De Bruyne et Lukaku, se poser la question : est-il l’homme de la situation pour entamer la campagne de qualification pour la Coupe du Monde ?"