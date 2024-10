Eric Cantona, légende du football et de Manchester United, est indigné : "Je mets dans un gros sac de merde tous les responsables de cette décision"

La récente décision de Manchester United de dire au revoir à la légende du club Sir Alex Ferguson en tant qu'ambassadeur a suscité beaucoup d'indignation, en particulier chez l'ancien joueur de United, Eric Cantona.

La décision découle des mesures économiques du co-propriétaire Sir Jim Ratcliffe, qui cherche à restructurer financièrement le club. Ainsi, Manchester United perd non seulement l'une de ses plus grands icônes, mais aussi un lien important avec ses années de gloire sous Ferguson, qui en tant qu'entraîneur, a remporté treize titres de Premier League et deux fois la Ligue des Champions.

Sir Alex Ferguson, maintenant âgé de 82 ans, occupait le rôle d'ambassadeur de Manchester United depuis sa retraite en 2013, recevant une rémunération annuelle de plus de 2,5 millions d'euros. Désormais, avec la pression financière qui pèse sur le club, Ratcliffe a décidé de réduire les dépenses sur ce front.

Eric Cantona ne conçoit pas le départ de Ferguson, et le fait savoir

Selon des sources au sein du club mancunien, la rupture s'est faite dans une bonne entente et Ferguson sera toujours le bienvenu à Old Trafford, mais la perte de son rôle officiel est un choc pour beaucoup. Eric Cantona, qui a été champion d'Angleterre à quatre reprises sous Ferguson entre 1992 et 1997, a clairement exprimé son avis sur les réseaux sociaux.

"Jusqu'à la fin de ses jours, Sir Alex Ferguson devrait pouvoir faire tout ce qu'il veut au club", a écrit Cantona sur Instagram. "Cette décision est un manque total de respect, une honte. Sir Alex Ferguson sera toujours mon entraîneur, mon patron."

La colère de Cantona ne pouvait pas être plus claire, et il a directement critiqué ceux qui sont responsables de la décision. "Et pour ceux qui sont responsables, je les mets tous dans un gros sac de merde", a-t-il ajouté.