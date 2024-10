Pep Guardiola donne des nouvelles sur la blessure de Kevin De Bruyne

Absent lors de la dernière trêve internationale et lors des derniers matchs de Manchester City, Kevin De Bruyne ne fera pas son retour en tant que titulaire ce week-end.

Manchester City affronte les Wolves ce dimanche à 15h00. Pep Guardiola a expliqué que son équipe devra se passer du milieu de terrain. En effet, le joueur n'est pas prêt à débuter le match.

Malgré sa reprise légère d'entraînement, le joueur ne serait toujours pas prêt à 100%.

Le match de ce dimanche arriverait trop tôt, selon le coach espagnol. Le coéquipier de KDB, Nathan Ake sera également absent du onze de base.

PEP 💬 [On Nathan Ake and Kevin De Bruyne] No, not ready... Yesterday Nathan [Ake] did the first training with the team. Maybe they can travel [this weekend] but to start, they're not ready. pic.twitter.com/KjIemrFlhH