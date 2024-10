"J'ai été surpris par l'intéret de l'Union" : Ousseynou Niang se confie sur son parcours

Ousseynou Niang a rejoint l'Union Saint-Gilloise cet été. Découvrez son impressionnant parcours, de l'académie Diambars au Sénégal à son arrivée en Belgique, en passant par la Lettonie.

Ousseynou Niang est le dernier transfert du mercato estival de l'Union Saint-Gilloise. Mais qui est-il vraiment ? Le joueur revient sur son parcours au micro de Le Soir.

Le Sénégalais a été repéré par l'académie Diambars dans son pays : "Chaque année, cette académie sillonne le pays et propose des essais aux jeunes joueurs. On était presque 1.000 à être sélectionnés pour à peine 18 places. Grâce à Dieu, j’ai fait partie de ces 18."

À l'âge de 13 ans, Niang file loin de chez lui dans la ville de Saly : "Au début, c’était difficile car je devais rester là pendant presque neuf mois sans voir ma famille. Je rentrais chez moi uniquement pendant les vacances. Car à l’académie, on faisait tout : on y dormait, on y étudiait, on y jouait au foot. On ne sortait pas beaucoup. Mais la vie demande parfois des sacrifices."

Deux ans plus tard, le joueur a commencé à jouer en équipe première : "À l'âge de 15 ans, j’ai commencé à jouer en équipe première, en D1 sénégalaise. J’étais particulièrement jeune. Dans la foulée, j’ai été appelé pour disputer la Coupe du monde U20 en Corée du Sud."

La Lettonie avant la Belgique

En 2022, Niang s'envole vers la Lettonie : "Mon agent m’a dit qu’une équipe lettone avait besoin de joueurs. J’y suis allé mais je me suis dit que je n’allais pas rester dans ce pays toute ma carrière. Je m’y voyais jouer maximum deux ou trois ans."

Après avoir joué dans deux clubs lettons, il rejoint l'Union Saint-Gilloise : "Quand mon agent m’a dit que l’Union était intéressée, j’ai été surpris. Mais au final tout s’est bien passé et je remercie le club pour sa confiance. Quand je suis arrivé, on m’a expliqué ce qu’on attendait de moi."