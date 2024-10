Kompany réussit haut la main son second gros test en Bundesliga : le Bayern est prêt pour le Barça !

Le Bayern Munich recevait le Vfb Stuttgart ce samedi, un second vrai gros défi pour Vincent Kompany en Bundesliga. Et après le partage face au Bayer Leverkusen, le Bayern a cette fois roulé sur Stuttgart !

Le Bayern Munich a envoyé un message retentissant ce samedi en Bundesliga. Après trois matchs sans victoire, les Bavarois continuaient leur calendrier compliqué avec la réception du vice-champion en titre, le Vfb Stuttgart... et ils ont roulé sur leur adversaire.

Vincent Kompany relevait là un gros défi, le second de la saison en championnat. Le premier, c'était la réception du Bayer Leverkusen le mois passé : le Bayern avait concédé le partage (1-1) mais déjà prouvé qu'il était capable à rivaliser avec l'équipe de la saison passée en Europe.

Et cette fois, Stuttgart n'a rien pu faire à l'Allianz Arena : les hommes de Kompany se sont largement imposés 4 buts à 0, avec un nouveau triplé de la machine à buts Harry Kane. L'Anglais en est à 8 buts en 7 rencontres de Bundesliga, auxquels s'ajoutent 6 passes décisives. Des chiffres fous.

Le Bayern, de son côté, rebondit enfin, après un 2/6 en championnat et une défaite en Ligue des Champions. Vincent Kompany peut souffler : son équipe est en tête du championnat, à égalité avec le RB Leipzig. Stuttgart, cependant, est un peu plus en difficulté cette saison avec seulement 2 victoires et 9 points en 7 rencontres de championnat.

Mercredi prochain, ce sera un nouveau choc au programme pour le Bayern Munich : le Rekordmeister se rendra au FC Barcelone, pour la troisième journée de Ligue des Champions.