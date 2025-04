Charleroi peut souffler, le Standard peut en profiter : Malines et OHL se neutralisent

Après la perte des points de Charleroi à Westerlo, Malines pouvait prendre le large ou OHL revenir à hauteur des Zèbres. Les deux équipes ont partagé l'enjeu.

Un match nul au Kuipje n'est en soi pas une mauvaise affaire, mais Charleroi croisait tout de même les doigts devant KV Malines - OHL ce dimanche. Car une victoire de l'une des deux équipes - surtout Malines - aurait signifié une mauvaise affaire pour les Carolos.

Mais Rik de Mil a une bonne étoile. Les Sang & Or et les Studenten ont partagé l'enjeu (1-1), ce qui laisse les Europe Playoffs particulièrement ouverts. C'est même le Standard qui pourrait être le grand vainqueur du week-end en cas de victoire ce soir à Dender : les Rouches reviendraient à hauteur de la tête.

Malines avait ouvert le score en premier via Lion Lauberbach (17e), mais un très joli but de Siebe Schrijvers lui répondra rapidement (20e, 1-1). Leysen sauve ensuite Ominami d'un owngoal (35e), et Louvain se montrera dangereux sans parvenir à prendre les devants à la pause.

En seconde période, le Kavé prendra les débats à son compte : Lauberbach se heurte à Leysen (64e), Pflücke trouve la barre (75e)... mais Verlinden manquera d'offrir trois points qui auraient été un peu immérités à OHL, trouvant le poteau d'une magnifique frappe dans les arrêts de jeu (90e+3).

Pas de vainqueur, donc, dans ce derby de la Dyle : le KV Malines rejoint Charleroi et prend la tête du classement en Europe Playoffs mais aura des regrets. Le Standard peut-il tirer les marrons du feu ce soir à Dender ?