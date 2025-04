Le FC Liège bat le Jong Genk et assure mathématiquement le maintien de son voisin sérésien !

Le RFC Liège recevait la lanterne rouge, le Jong Genk, dans cette 27e et avant-dernière journée de Challenger Pro League. Les Sang & Marine ont gagné devant leur public pour cette dernière de la saison.

Comme l'AS Eupen plus tôt ce week-end, le FC Liège a offert une victoire à son public pour sa dernière de la saison. Les Sang & Marine recevaient pour l'occasion le Jong Genk, lanterne rouge (si on fait abstraction de Deinze, forfait général).

Et si Rocourt était en fête ce dimanche avec la victoire (2-0) contre les U23 de Genk, c'était aussi le cas... du Pairay et des supporters de Seraing. En effet, seule une victoire du Jong Genk à Liège pouvait encore laisser le moindre suspens dans la course au maintien.

Deux buts en deux minutes signés Aslan (25e) et Atteri (27e) ont rapidement scellé le sort des jeunes limbourgeois : la tarte était cuite dès la pause. Un second but d'Atteri fixera le score à 3-0 à la 67e, avant que Jong Genk réagisse via Yokoyama (3-1, 73e), sans parvenir à revenir dans le match.

Du côté du Jong Genk, cette dernière place confirmée ne signifie cependant pas la descente puisque l'accord trouvé pour le changement de format en Pro League impliquait que 4 équipes de U23 au moins devaient évoluer en D1B. La relégation était donc impossible pour la réserve genkoise.

Le FC Liège, quant à lui, conforte sa 9e place, qui sera définitive puisque l'AS Eupen est à 4 points. Le Matricule 4 devait se déplacer à Deinze lors de la dernière journée et sera donc bye : la saison des Sang & Marine se termine sur cette victoire.