Énorme erreur de Sinan Bolat, pris pour cible par son public : il s'explique

Le KVC Westerlo a perdu samedi après-midi 1-2 contre le Club Bruges. Des erreurs défensives ont amené les buts adverses, et notamment une boulette de Sinan Bolat.

Après quatre minutes de jeu, Sinan Bolat a reçu un tir de Jorne Spileers directement sur lui. Pourtant, il n'a pas réussi à capter le ballon et l'a laissé passer sous lui.

Après le match, Bolat a pris le temps de donner plus d'explications sur cette grossière erreur. "Je n'esquive pas mes responsabilités. Bien sûr, je suis en colère contre moi-même, ce ne serait pas normal si ce n'était pas le cas", a-t-il commencé.

Les supporters du Club ont commencé à le provoquer et à se moquer, mais beaucoup de supporters de Westerlo ont également montré leur mécontentement. "J'ai 36 ans. Je me fiche de ce qu'on peut me crier", a assuré Sinan Bolat.

"Ils ont le droit. S'ils me voient faire une erreur, ils ont le droit de le dire, mais si je joue bien, ils réagissent aussi de manière positive. Ca va dans les deux sens", relativise le portier turc.

Après le match, il n'est pas non plus allé saluer les fans, mais : "Cela n'a rien à voir avec les supporters, c'était simplement à cause de la déception." Bolat aura du mal à dormir cette nuit, mais il peut rapidement tourner la page. "Peu m'importe ce que les gens disent. Il est important que je prenne mes responsabilités sur le terrain".