Impressionnant : en cas de victoire ce soir, Anderlecht aura peut-être déjà rempli l'un de ses objectifs de la saison !

Le RSC Anderlecht reçoit Ludogorets ce jeudi, et l'objectif est clair : les trois points. Même si les deux premières victoires donnent un peu de marge aux Mauves, un 9/9 les enverrait en effet presque à coup sûr au tour suivant !

Quels sont les objectifs du RSC Anderlecht cette saison ? Si on pose la question à David Hubert, il ne fera pas de grandes déclarations - l'objectif est toujours le match suivant. Au mieux pourra-t-on tirer de lui que le RSCA doit finir "le plus haut possible" en fin de saison : les Playoffs sont un must, un ticket européen un objectif clair, le titre un rêve plus ou moins réalisable.

L'autre objectif se situe en Europe. Au vu du tirage, le RSC Anderlecht se doit en effet de sortir de la phase de ligue après 8 matchs, afin d'aller disputer les 16e de finale (barrages) en février 2024. On ne peut plus vraiment parler de "passer l'hiver", puisque les deux derniers matchs de la phase de ligue ont lieu fin janvier.

Selon les simulations, 9 points peuvent suffire à Anderlecht

Il y a deux façons de sortir de la phase de ligue : en figurant dans le top 8, qui signifie une accession directe aux 8e de finale, ou entre la 9e et la 24e place, qui signifie un barrage (16e de finale). Actuellement, le RSC Anderlecht est dans le top 8 grâce à son très beau 6/6, et devance des équipes comme l'Ajax, Porto, Manchester United, la Roma, Francfort ou l'Athletic Bilbao.

© photonews

Une victoire ce jeudi contre Ludogorets maintient donc les Mauves dans le top 8. Le prochain match se déroulera chez l'un des petits poucets de la compétition, le RFS Riga : un 12/12 serait donc à portée, et là, la place de barragiste sera assurée. Même 10 points devraient suffire : un 4/6 lors des deux prochains matchs, qui sont sur papier les plus prenables du tirage, et Anderlecht sera européen pour au moins deux matchs de plus.

C'est en effet ce que plusieurs simulations ont montré l'été dernier. Le célèbre jeu de simulation Foot Manager a estimé qu'il faudrait entre 15 et 17 points minimum pour terminer dans le top 8 de la Coupe d'Europe, et environ 8 ou 9 points pour s'assurer au pire de la 24e place.

Les calculs sont les calculs, et toujours piégeux, mais les faits sont là : en cas de victoire contre Ludogorets, Anderlecht aura un pied et 4 orteils au prochain tour européen, ce qui était globalement le premier objectif en Europe cette saison. Aller chercher mieux et une qualification directe pour les 8e est loin d'être impensable aussi, car les Mauve et Blanc ont pris un beau bonus en allant gagner à la Real Sociedad. Reste à ne pas se trouer ce soir !