Il avait postulé pour être sélectionneur des Diables : le (re)voilà bientôt en Arabie Saoudite

Roberto Mancini a quitté son poste de sélectionneur de l'Arabie Saoudite face à un départ raté en qualifications pour le Mondial 2026. Son successeur sera donc... son prédécesseur, à savoir Hervé Renard.

Un petit détour par la sélection féminine française, et puis s'en revient : Hervé Renard (56 ans), déjà en poste à la tête de l'Arabie Saoudite de 2019 à 2023, est de retour. Il remplace... son successeur à l'époque, Roberto Mancini, qui a quitté son poste devant un début de campagne raté en qualifications pour le Mondial 2026.

Après 4 matchs au 3e tour qualificatif, l'Arabie Saoudite ne compte en effet que 5 points, et est actuellement 3e de sa poule alors que seuls les deux premiers se qualifient directement pour le prochain tour. Rien de dramatique à ce stade, mais ce fut suffisant pour que le contrat de Mancini soit résilié.

Renard, il faut dire, a une aura héroïque en Arabie Saoudite depuis la qualification pour la Coupe du Monde 2022 et la victoire inaugurale, au Qatar, face à l'Argentine de Lionel Messi. Même si celle-ci ne débouchera finalement pas sur une qualification pour les 8e de finale.

Après son départ, Hervé Renard avait pris la tête de l'équipe de France féminine, disputant la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques pour deux échecs (élimination en quart de finale à chaque fois). Il n'avait pas prolongé son contrat, et déclaré son intention de diriger une sélection à la Coupe du Monde 2026. On se rappelle qu'après la Coupe du Monde 2022, avant de devenir sélectionneur de la France, Renard avait déposé son CV sur le bureau de l'Union Belge.

Son défi sera donc de qualifier l'Arabie Saoudite pour une seconde fois consécutive. "Je n'ai pas fini mon histoire avec l'Arabie saoudite, je suis de retour", déclare Hervé Renard dans une vidéo publiée par la fédération saoudienne et annonçant son retour.