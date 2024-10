🎥 Un jeune belge décisif pour la première fois en Ligue 1

Auteur d'un début de saison intéressant avec le LOSC, l'ancien joueur de La Gantoise Matias Fernandez-Pardo a délivré sa première passe décisive en Ligue 1.

En effet, lors du derby du nord, le joueur est monté au jeu et a disputé 24 minutes. Alors que la rencontre semblait se diriger vers un match nul, le LOSC a obtenu un penalty suite à une faute de main à la 90+8e minute. Un autre ancien joueur de La Gantoise, Jonathan David, a parfaitement transformé ce penalty (1-0).

Quelques instants après avoir presque scellé la victoire, les hommes de Bruno Genesio ont inscrit un second but (2-0). Suite à un contre superbement lancé par Fernandez-Pardo, Mohamed Bayo a fait une superbe course et a permis à Lille de s'imposer.

Malheureusement pour Will Still et ses joueurs, ils s'inclinent dans ce derby du Nord. Thomas Meunier était également titulaire dans cette rencontre.