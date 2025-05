Un grand du football anglais frappe à la porte du KRC Genk pour un cadre du club

Le KRC Genk va perdre deux éléments essentiels cet été. Le directeur sportif, Dimitri De Condé, avait déjà annoncé il y a quelque temps que Tolu Arokodare et Zakaria El Ouahdi, jugés incontournables, quitteraient le club. Liverpool se serait positionné.

L'intérêt pour Tolu Arokodare, notamment de la part de clubs de Ligue des Champions, n'est pas une nouveauté. Newcastle, entre autres, s'est déjà engagé dans les discussions. Mais Zakaria El Ouahdi, lui aussi, suscite de plus en plus l'attention et est de plus en plus convoité.

Après Benfica, c'est au tour de Liverpool

Plusieurs clubs avaient déjà exprimé leur intérêt pour le jeune talent de Genk, mais aujourd'hui, c'est un véritable géant du football européen qui se présente : Liverpool souhaiterait le recruter. Le défenseur latéral serait, selon Transfermarkt, une option pour renforcer le flanc des Reds, même s'il y a bien sûr toujours d'autres prétendants.

Par le passé, Benfica avait déjà manifesté un intérêt pour lui et continue de le suivre de près. Genk ne manquera pas de se séparer de lui en cas de bonne offre.

Avec les chances de qualification pour la Ligue des Champions qui s'éloignent de plus en plus, il est fort probable que plusieurs joueurs quittent le Limbourg cet été. Ce sera une affaire très intéressante à suivre dans les prochaines semaines.