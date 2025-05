"On a été meilleurs mais malchanceux" : la réaction pleine de frustration de Mikel Arteta après l'élimnation d'Arsenal contre le PSG

Même s'il s'est qualifié, le PSG était-il vraiment meilleur qu'Arsenal ? Pour Mikel Arteta, la réponse est très claire : son équipe était au-dessus.

Après l'élimination d'Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions face au PSG, le coach des Gunners, Mikel Arteta, était logiquement très déçu mais également très frustré. Selon lui, son équipe était meilleure.

"Félicitations à eux, parce qu’ils sont qualifiés. Mais nous étions meilleurs qu’eux," a-t-il déclaré au micro de Canal +. "Ils ont eu l’homme du match sur les deux manches, et c’était à chaque fois le même : leur gardien de but."

"C’est l’histoire de ce qu’il s’est passé sur les deux matchs. Je suis fier de mes joueurs et de ce qu’on a fait. On a joué avec beaucoup de caractère et de confiance," poursuit-il.

Un manque de chance ?

C'est le manque de chance qui a condamné Arsenal, selon le tacticien espagnol : "Le résultat n’est pas celui espéré, et on ne peut pas s’en satisfaire. On a été meilleurs mais malchanceux, même avec sept joueurs blessés."

Quoi qu'il en soit, les Londoniens se sont inclinés ! Ils ne remporteront donc pas la première Ligue des Champions de leur histoire le 31 mai prochain, pour ce qui aurait bien pu être la deuxième finale de leur histoire.