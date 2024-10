Charleroi humilié par le Patro Eisden (D1B), une autre équipe de D1A passe aussi à la trappe : les 1/16e de finale de la Coupe de Belgique commencent fort

Les seizièmes de finale de la Croky Cup débutent fort, avec deux équipes de D1B qui ont déjà éliminé des clubs de D1A ! Le parcours de Charleroi et de Dender est déjà terminé.

Ce mardi marquait le début des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Trois matchs étaient au programme entre des équipes de D1A et de D1B. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu de grosses surprises.

Le Sporting de Charleroi s'est incliné 4-1 face au Patro Eisden Maasmechelen, actuellement 4e de la CPL. Le premier but de la rencontre est venu des pieds de Jordan Renson à la 13e minute de jeu. Après un corner, le défenseur place idéalement le ballon de la tête suite à une remise de Kjetil Borry, isolé au second poteau dans le grand rectangle.

Quelques instants plus tard, à la 16e minute, le club de deuxième division double la mise. Bafodé Dansoko place parfaitement une frappe dans le grand rectangle et trompe Théo Defourny. Dans la suite de la première mi-temps, Charleroi ne parviendra pas à réduire l'écart.

La catastrophe pour les Zèbres

Au retour des vestiaires, c'est la catastrophe pour les Zèbres ! Simon Bammens, entré en jeu à la mi-temps, place parfaitement une tête suite à un superbe centre. Daan Heymans parvient ensuite à réduire le score à 3-1 grâce à un penalty.

Le Patro n'a pas pris peur de se faire remonter et inscrit un quatrième but deux minutes après le but des Carolos, à la 65e minute de jeu. Adnane Abid profite d'une erreur de Defourny, surpris par un ballon en profondeur, pour alourdir le score à 4-1. Les Carolos se font humilier et enchaînent une quatrième défaite d'affilée. L'aventure des Zèbres en Coupe de Belgique s'arrête donc déjà en seizièmes de finale.

Une deuxième surprise

Une autre équipe de D1A est déjà éliminée. En effet, Zulte Waregem a battu Dender en s'imposant 2-1. Abdoulaye Traoré inscrit le premier but de la rencontre en partant seul au but après une récupération. Ensuite, Desmond Acquah réussit à égaliser pour Dender à la 18e minute de jeu, cinq minutes après le premier but. En fin de première période, Anton Tanghe permet à Zulte de reprendre l'avantage, et le score restera inchangé.

Pour Westerlo, aucune surprise : l'équipe s'est imposée 2-1. Frigan et Reynolds ont marqué pour la formation de D1A, tandis qu'Halifa a réduit l'écart pour le RWDM.