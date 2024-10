Un votant du Ballon d'Or écarte Vinícius de son top 10 et s'explique...

Nombreux sont ceux qui s'étonnent de voir Vinicius en deuxième position et non en tête du Ballon d'Or cette année. Pourtant, un journaliste salvadorien ayant voté pour ce prix ne partage absolument pas cet avis : il n'a même pas jugé bon de le placer dans son top 10.

Ce lundi, Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024 au Théâtre du Châtelet à Paris. Alors que beaucoup pensaient que Vinicius allait décrocher ce trophée, cela n'a finalement pas été le cas. Le journaliste salvadorien, Bruno Porzio, qui votait pour cette récompense, n'a même pas placé le Brésilien dans le top 10, un choix qui a surpris et choqué !

Le Salvadorien a fait des choix surprenants. En effet, il a placé Jude Bellingham en tête, Erling Haaland en 2e position et Toni Kroos pour compléter le podium. Lautaro Martínez occupe la 4e place, Dani Olmo la 5e et Hakan Calhanoglu la 6e. Rodri, élu Ballon d'Or, n'apparaît qu'en 7e position, devant Florian Wirtz. Phil Foden est 9e, et Ruben Dias, 10e, complète le classement du journaliste, rapporte Diario.

"Je ne l'ai pas placé dans le classement, car pour moi, c'est un joueur limité à une zone spécifique du terrain", déclare le Salvadorien au micro d'El Gráfico.

Il n’est pas central dans le jeu du Real Madrid

"Regardons ce qu'on a vu contre le Borussia Dortmund : il a parcouru 70 mètres parce qu'on lui a laissé l'espace, et il en a profité. Mais c’est un joueur qui reste dans sa zone, il n’est pas central dans le jeu du Real Madrid. Oui, il est important, mais pour moi, Jude Bellingham a été plus influent cette fois-ci", souligne le journaliste. "Placer Vinicius dans les positions 8, 9 ou 10, ça n’apporte rien. Ça ne lui sert pas. En considérant les aspects de fair-play et tout ce que les autres joueurs ont accompli, je pense que Vinicius n'est pas un choix évident pour moi. Il ne me convainc pas, et je ne peux pas le considérer comme un Ballon d’Or."

"Je me rappelle, lors d'une discussion, j'ai dit : 'Convaincs-moi'. On m’a donné quelques arguments, comme son but en finale de la Ligue des Champions. Mais, finalement, un but en finale, c’est juste une situation isolée. Mario Götze a aussi marqué en finale de Coupe du Monde… Qui se souvient de Mario Götze aujourd'hui ? Ce sont des situations à prendre avec recul pour bien sélectionner," conclut Bruno Porzio.