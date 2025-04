L'autre futur retraité d'Anderlecht explique sa décision : "Un matin, je suis arrivé au club et j'ai compris"

Cette semaine, Joren Dom a annoncé qu'il vivait ses derniers matchs en tant que joueur professionnel. Le défenseur revient sur son choix de raccrocher les crampons.

Après des passages à Malines, à l'Antwerp, Dender, au Beerschot et à Louvain, Joren Dom avait choisi d'aider les RSCA Futures en mettant son expérience au service de l'équipe l'été dernier. Capitaine des U23 anderlechtois, il se retirera en fin de saison, à l'âge de 35 ans.

Il revient sur ces mois assez particuliers passés à guider les jeunes : "J'étais enthousiaste à l'idée d'être coéquipier avec ces gars-là, mais c'était plus difficile que prévu. On est perçu différemment au sein d'un tel groupe, ce qui est bien sûr logique", explique-t-il à la Gazet van Antwerpen.

Sur le banc depuis quelques semaines

C'est cet hiver que Dom a compris qu'il ne prolongerait pas son contrat : "En tant que joueur plus âgé, je n'avais pas vraiment envie de jouer une année de plus avec les jeunes. C'est comme ça que j'ai commencé à douter de mon avenir. Un matin, je suis arrivé au club et j'ai compris : une fois la saison terminée, je raccrocherais les crampons".

L'Anversois a décidé qu'il était temps d'arrêter lorsqu'il a remarqué que sa motivation et sa condition physique n'étaient plus les mêmes. "J'ai demandé à l'entraîneur si ce ne serait pas une meilleure idée de se retirer et de donner plus d'opportunités aux garçons prometteurs".

Maintenant que sa carrière professionnelle est presque terminée, Dom pense également à son avenir. Il a récemment obtenu son diplôme UEFA A. "J'aimerais continuer à travailler dans le football. Mais je n'ai pas encore décidé à quel poste cela serait".