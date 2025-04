Un abonnement à vie transmissible de génération en génération : l'initiative originale d'un club wallon pour racheter son matricule historique

Voilà bientôt dix ans que l'historique matricule 44 du RAEC Mons a été radié suite à la faillite du club. Les Dragons veulent le récupérer.

Depuis plusieurs années, le Tondreau commence à retrouver le sourire avec la remontée en puissance de Mons, qui vise un retour en D1B pour la saison prochaine. Outre les objectifs sportifs, l'un des grands points visés par le projet de la Renaissance est de récupérer le matricule 44.

Le matricule a en effet été radié suite à la faillite du club en juin 2015. Depuis, le RAEC évolue avec le matricule de Quévy-Mons. Les dix ans écoulés pourraient sonner comme le retour historique du 44 sur l'insigne du club.

Les Dragons ont en effet lancé l'opération 44 pour récupérer leur numéro fétiche. Pour cela, le RAEC estime devoir débourser une somme avoisinant les 56 000 euros, un chiffre qui pourrait grimper en cas de montée en D1B, confie le club à La Dernière Heure.

L'identité montoise

La direction montoise compte lancer une série d'initiatives pour parvenir à payer, en faisant participer les supporters. La première est le lancement d'un maillot collector pour les 115 ans des Dragons. Une box spéciale (avec 115 exemplaires au prix de 115 euros) sera également mise en vente, elle comprendra notamment un abonnement à vie au RAEC Mons transmissible de génération en génération.

"On le voit, le matricule 44 est important pour les supporters, certains sont même tatoués. On aurait pu l'acheter nous-même, c'est certain mais ce chiffre doit appartenir à tout le monde. Ensemble, on y arrivera", explique le directeur commercial Johan Ximenes.