"Si tu touches une corde sensible, tu risques de le perdre" : Simon Mignolet joue franc jeu sur le retour de Thibaut Courtois chez les Diables

Simon Mignolet a peut-être 37 ans, mais sa soif de football n'est pas encore étanchée. Dimanche, il disputera son 46e match de la saison contre Genk, le 697e de son impressionnante carrière en club.

Simon Mignolet dispose encore d'un an de contrat au Club de Bruges. Et il compte bien l'honorer jusqu'au bout : "Je fais chaque match et chaque entraînement à fond, le plaisir et le focus sont toujours là. Ma meilleure saison ? C’était quand j’ai gagné le Soulier d’Or, il y a deux ans. Je suis très minutieux, je surveille chaque détail".

"Quand j’ai commencé ma carrière pro, et surtout quand je suis parti en Angleterre, je me suis juré de tout faire à fond… pour ne jamais rien regretter plus tard. Quand ce sera fini, et que je regarderai en arrière, bien sûr il y aura des choses où je me dirai : 'Tiens, j'aurais dû faire ça et ça autrement.' Mais ce que je ne voulais pas, c’est me dire que si j’avais fait davantage, j’aurais pu aller plus loin. Ne pas avoir de regrets, quoi", explique-t-il à la RTBF.

Courtois, un gardien unique

Chez les Diables Rouges aussi, le Trudonnaire est allé jusqu'au bout : "Quand j'ai senti que j'avais tout donné, j'ai arrêté. Et c'était le bon moment". En équipe nationale, Mignolet a longtemps côtoyé Thibaut Courtois, qui a opéré un retour remarqué dans le groupe après son conflit avec Domenico Tedesco : "Je ne connais pas les détails, donc je n'en dirai rien", répond d'abord Mignolet.

Avant de tout de même poursuivre : "Thibaut est très direct et strict. Si on touche une corde sensible, on peut la perdre. C'est comme ça qu'il est. Mais ça ne sert plus à rien de parler de ça : tout a été dit, Thibaut est revenu chez les Diables et c’est très bien pour la Belgique. Courtois reste l’un des meilleurs, si pas LE meilleur gardien du monde, et il va mener la nouvelle génération vers la Coupe du Monde".

De là à faire le meilleur gardien avec qui Simon Mignolet a évolué dans sa carrière ? Ce dernier le cite après une petite hésitation : "Alisson reste le n°1 à Liverpool et au Brésil, ou Thibaut. Allez, je vais dire Courtois car je suis chauvin".