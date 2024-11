🎥 "Ce qu'il fait, personne ne peut le faire" : Guardiola s'enflamme à propos de Kevin De Bruyne

Suite à la défaite de Manchester City contre Tottenham sur le score de 2-1 en Coupe de la Ligue, Pep Guardiola a pris la parole en conférence de presse. Malgré son absence, il en a profité pour encenser Kevin De Bruyne.

"Est-ce que Dejan Kulusevski me rappelait Kevin De Bruyne dans ce match ? Non. Personne n'est comme Kevin", déclare le coach espagnol. Pep Guardiola n'a jamais caché son admiration pour le Diable Rouge et est très heureux d'avoir un tel joueur dans son équipe.

"À son prime ? La quantité de choses que Kevin produit dans un jeu, personne ne peut le faire !" souligne le tacticien. Pour le moment, la date de retour de KDB n'est pas encore connue, mais cela devrait se faire après la prochaine trêve internationale.

Manchester City affrontera Bournemouth ce samedi. L'objectif est clair pour les Citizens : se relancer suite à leur défaite en semaine. En Premier League, les Sky Blues sont toujours en tête du championnat avec 23 points.

