Excellente nouvelle pour Anderlecht avant le match contre Courtrai !

Anderlecht a vraiment eu du mal ces derniers temps. En raison de mauvais résultats et du fait qu'un football attrayant n'était pas proposé, Brian Riemer a dû faire ses valises. David Hubert a immédiatement pris le relais et s'en est bien sorti.

Il a ensuite été nommé entraîneur principal. En Europe, les résultats sont au rendez-vous. Anderlecht est en effet sur une belle série de 9 points sur 9.

En Coupe de Belgique, Anderlecht s'est imposé assez logiquement grâce à un triplé de Kasper Dolberg. En revanche, en championnat, les choses sont un peu plus difficiles.

En tant qu'entraîneur principal, Hubert n'a pas encore récolté le moindre point en Jupiler Pro League. Tout d'abord, il y a eu la défaite surprenante contre le Beerschot, puis le week-end dernier, les Mauves ont été battus par le Club de Bruges. C'est pourquoi Hubert espère remporter ses premiers points à domicile face au KV Courtrai.

Et en tout cas, l'ambiance ne manquera pas. Anderlecht annonce sur ses réseaux sociaux que le Lotto Park est entièrement sold-out. Un réel motif d'encouragement.

All of the lights. ? #ANDKVK pic.twitter.com/tJv3fduDoM