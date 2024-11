Philippe Clement joue-t-il déjà sa tête ? "Le club me l'a clairement indiqué"

Après une première saison réussie, le moteur des Rangers s'essouffle un peu plus à chaque rencontre. Éliminés dès les tours préliminaires de la Ligue des champions, ils viennent d'essuyer une troisième défaite en 10 journées de championnat.

Philippe Clement ne craint pas pour son emploi et reste serein, malgré la pression sur ses épaules suite au début de saison très moyen de ses hommes. Les attentes sont énormes dans les deux clubs de Glasgow et le fait de voir les Rangers patauger derrière le Celtic déplait très fortement aux supporters.

Du haut de ses 50 ans, Clement avait débarqué à Glasgow il y a un peu plus d'un an. En championnat, ils ont dû laisser le titre au grand rival, mais ont tout de même empoché la Coupe de la Ligue. Cela lui a offert une prolongation de contrat jusqu'en 2028.

En Ligue des champions pourtant, l'élimination au tour préliminaire contre le Dinamo Kiev a fait grimacer. En phase de groupe de l'Europa League, il y a cette lourde défaite à domicile contre Lyon le mois dernier. Et en championnat, les Rangers ont déjà enregistré trois défaites, contre le Celtic, Kilmarnock et Aberdeen et affichent un bilant de 19 points sur 30, avec une troisième place au classement.

Nous allons continuer à nous battre

Notre compatriote affirme qu'il a toujours la confiance du conseil d'administration et pense que la situation peut changer rapidement : "Je suis certain que le conseil d'administration me fait toujours confiance. Il me l'a clairement indiqué lorsque j'ai pris mes fonctions au club, qu'il souhaitait travailler sur le long terme", a expliqué le Belge en conférence de presse aujourd'hui.

"La saison dernière, nous avons réussi à redresser la barre en peu de temps et je suis convaincu que c'est également possible aujourd'hui. Bien sûr, j'aurais aimé gagner contre Aberdeen. Cela aurait pu être un pas dans cette direction. Nous n'avons pas réussi à prendre des points, mais j'ai vu une équipe qui a tout essayé jusqu'aux dernières secondes. Nous allons continuer à nous battre pour obtenir des résultats tout en pratiquant du bon football, comme nous l'avons déjà vu contre Malmö et le FCSB", ponctue Clement.