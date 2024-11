Rik De Mil sur un siège éjectable ? Le coach de Charleroi répond sans détour !

Le Sporting de Charleroi s'est incliné en Coupe de Belgique face au Patro Eisden (4-1). Un résultat qui met le coach Rik De Mil sous pression.

Charleroi avait besoin d'un résultat ce mercredi soir en Coupe de Belgique pour se rassurer. Malheureusement, les Zèbres se sont largement inclinés face au Patro Eisden et se retrouvent dans une situation de crise.

Ce dimanche, Charleroi accueille le Cercle de Bruges. Un adversaire qui vient de connaitre un boost en battant l'Union en championnat et...l'Olympic Charleroi en Coupe.

La question se pose désormais : Rik De Mil est-il sur un siège éjectable ? Joue-t-il sa place face au Cercle de Bruges ce dimanche ? Il a répondu à ces questions au micro de La Dernière Heure.

"Dimanche, ce n'est pas vaincre ou mourir. On a joué 12 matchs. Il reste encore 17 rencontres après le Cercle et ce n'est pas cette partie qui décidera de notre saison", a-t-il déclaré. "Nous vivons un moment plus difficile. On est moins bien. La malchance nous frappe aussi avec les blessés. C'est typique dans une période ainsi."

"Bien sûr, il y a de la pression. Il y en a toujours dans le football. C'est normal. Nous n'avons pas besoin que la direction nous la mette parce qu'on se la met déjà nous-mêmes. Ce n'est pas le moment de paniquer."