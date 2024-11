Les confidences de cet éphémère Diable Rouge : "J'étais choqué..."

A 30 ans, Birger Verstraete a déjà bien bourlingué, et a même porté la vareuse des Diables Rouges. Il évolue désormais à OHL.

Le Club de Bruges, Ostende, Mouscron, La Gantoise, Cologne, l'Antwerp, Malines, l'Aris Salonique, et désormais OHL. Birger Verstraete a un très beau CV.

Le milieu de terrain doit certainement sa longévité à son travail acharné, mais également à son talent. Lors de sa période à La Gantoise, il a même joué...chez les Diables Rouges.

C'était le 7 septembre 2018 lors d'une rencontre amicale face à l'Ecosse. Verstraete était monté au jeu en fin de match, pour 5 petites minutes.

Il raconte, dans les colonnes du Nieuwsblad. "J'ai été très choqué à l'époque, j'avais l'impression que c'était un autre sport", commence-t-il.

"Je me souviens d'un 'rondo' de six minutes à l'entraînement, avec Kompany, Dembele, Vertonghen, Mertens et Eden Hazard. Moi, je suis resté au milieu pendant cinq minutes et demie."