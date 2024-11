Manchester United aura-t-il bientôt son Erling Haaland ? Nouveau quadruplé et d'inévitables questions posées !

Ruben Amorim est le nouvel entraîneur de Manchester United. Et évidemment, la grande question que tout le monde se pose, c'est s'il prendra Victor Gyökeres dans ses bagages...

Viktor Gyökeres n'en finit plus d'affoler les compteurs. Le buteur suédois de 26 ans en est à 20 buts en... 16 matchs cette saison, dont 16 en 10 matchs de championnat pour le Sporting Portugal : ce vendredi, le prodige de Lisbonne a inscrit un quadruplé, son premier de la saison après déjà trois doublés et un triplé.

Gyökeres va-t-il connaître un coup de mou suite au départ de son entraîneur Ruben Amorim ? Cela reste à voir, mais dans l'autre sens, les questions ont bien sûr fusé lors de la première conférence de presse du nouveau coach de Manchester United : va-t-il amener le Suédois à Old Trafford ?

"Il coûtera au moins 100 millions d'euros, ce sera très difficile. Je ne ferai venir aucun joueur du Sporting en janvier à Manchester United", a affirmé Amorim dans des propos rapportés par le Daily Mail. Cela a le mérite d'être clair.

Et Viktor Gyökeres lui-même, qu'en pense-t-il ? "Rejoindre Ruben Amorim en janvier ? Je n'en sais rien, je suis ici et je me plais bien au Sporting. Je n'y pense pas. Je suis juste un peu triste qu'il soit parti mais je lui souhaite le meilleur", se contentait de déclarer le Suédois.

"L'équipe a très bien réagi à ce départ en gagnant 5-1, malgré cette situation un peu étrange. Nous sommes professionnels et devons gérer ça", conclut Gyökeres au micro des télévisions portugaises.