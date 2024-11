Un champion du monde plein d'éloges pour Malick Fofana : le Diable Rouge a passé un palier

Malick Fofana a encore été impressionnant et décisif ce vendredi pour l'Olympique Lyonnais. Désormais, l'ailier semble avoir passé ce palier tant attendu.

Malick Fofana est en train de prendre une superbe ampleur à l'Olympique Lyonnais. Il y a peu, son entraîneur Pierre Sage le couvrait de louanges mais précisait qu'il devait désormais enchaîner les prestations de haut niveau dans un rôle de titulaire.

Le néo-Diable Rouge était justement titulaire pour la quatrième fois d'affilée ce vendredi contre Lille, et a disputé 90 minutes pour la seconde fois consécutive. Et il a de nouveau été décisif, inscrivant son deuxième but en trois matchs, le seul du match pour Lyon.

De quoi impressionner en France et notamment son coéquipier Corentin Tolisso, champion du monde en 2018. "J'ai un peu le rôle d'un grand frère avec Malick. Il faut lui parler le plus possible, mais c'est un jeune qui a énormément de talent, qui est travailleur et a la tête sur les épaules", se réjouit le milieu de terrain de l'OL au micro de DAZN après la rencontre.

"L'année passée, il avait déjà montré qu'il pouvait être décisif en rentrant au jeu. Il avait peut-être un peu plus de mal en débutant les rencontres", concède Tolisso. "Maintenant, Malick parvient à faire ses matchs et être décisif en étant titulaire. Le tout est de le faire sur plusieurs fois 90 minutes, sur une demi-saison, sur une saison...".

Devenu Diable Rouge récemment, Fofana n'avait disputé que 3 petites minutes en montant au jeu sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome. En sélection aussi, il va donc devoir passer ce palier tant attendu. Mais sauf surprise, il devrait rester dans la sélection de Domenico Tedesco et pas retourner chez les Espoirs de Gill Swerts...